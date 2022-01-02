嘉義警消在座標E120.712457、N23.490247附近發現走失的鄭姓男子。（讀者提供）

2022新年元旦，嘉義縣傳出7旬鄭姓男山友在海拔1865公尺的霹靂山區失聯，警消發動搜救，2日下午在下切約200公尺深的山谷搜獲到他的蹤跡，及時搶救脫困，不過目前身體虛弱，送醫急救中。

嘉義縣消防局119指揮中心昨天下午2時49分許，接獲警方轉報，指稱有4人登山隊到阿里山鄉樂野村霹靂山爬山，其中70多歲的男性山友疑因體力不濟，腳程落後其他3名隊友，隊友在登山口苦等不到他，趕緊報案協尋。

嘉義縣警、消及嘉義林管處等單位出動人員上山搜尋，到晚上8點仍未尋獲，夜間山區氣溫驟降，可能降到10度以下，憂心這名山友安危，救援人員漏夜搜救均沒有下文。

搜救行動今天持續擴大，下午3時10分首先發現疑似失蹤民眾的口罩及鞋子等物品，經家屬確認後，搜救人員集結到海拔1695處，下切約200公尺處，於3時18分在座標E120.712457、N23.490247附近發現走失的鄭姓男子。

鄭男當時躺在地上，身體呈現虛弱，僅對聲音有反應，能對答，意識清楚，現場利用SKED將他救出，再用小貨車接駁，3時58分許由奮起湖91送抵石桌醫療站。

嘉義縣消防局表示，本案從昨日至今，共出動11車29人，包括16名消防人員及12名義消，還有派出所5人及林務局4人。