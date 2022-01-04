警方現場扣得大麻烘乾成品9包（毛重約500公克）及植栽設備一批。（高市苓雅分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市苓雅分局日前在嘉義縣一處民宅內，破獲黃姓男子在自宅種植大麻，黃男為了產量極大化，還打造專屬的紫光培育室、使用除臭設備，從栽種到烘培一氣呵成，警方訊後將黃男依《毒品危害防制條例》將黃男移送。

苓雅分局日前接獲線報，在嘉義縣有毒販在家種植大麻販售圖利，警方持續跟監、埋伏、蒐證，眼見時機成熟，向嘉義地檢署聲請拘票及嘉義法院聲請搜索票獲准，3日上午結合嘉義縣警局民雄分局，到嘉義縣新港郷三間厝一處民宅搜索，當場查獲41歲黃男，現場扣得大麻活株47株、烘乾成品9包（毛重約500公克）及植栽設備一批。

黃男坦承連續假期有許多大型活動，毒品需求大增，偷偷種植大麻準備販售、謀取暴利。他透過網路購買大麻種子，在住處內種植大麻，還試著自烘成品。被逮捕後，黃男坦承種植技術都是從網路上自學。

苓雅分局表示，還要追查大麻成品的流向，同時呼籲，毒品衍生眾多社會問題，害人害己，民眾切勿以身試法。

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