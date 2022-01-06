嘉義縣長翁章梁、台灣商業聯合總會理事長張平沼、海洋大學副校長李明安、教授張忠誠首度一同討論智慧水產養殖示範區構想，由於嘉縣致力發展智慧科技農業，翁章梁期待，透過產業界的協助，同時善用海大成熟的智慧養殖技術，讓智慧農業在嘉義縣的發展更加完善。

李明安提出海大AIoT團隊於外海箱網養殖系統模組化實證技術，未來可以在嘉縣發展AIoT智慧養殖示範區的構想，表示張忠誠主持的AIoT智慧化養殖團隊，執行科技部AI技術應用於智慧化養殖系統的建置已有豐碩成果，透過模組化方式，可降低成本且便於商業應用推廣，同時團隊也架設好雲端系統平台，中控中心及App技術可用於外海及內陸魚塭養殖，可有效推動嘉縣AIoT智慧化農漁業。

翁章梁表示，嘉義縣在海域上有全國最大的牡蠣生產基地，在沿海陸域有近6000公頃魚塭，未來可以結合海大導入成熟的智慧養殖技術，同時規畫中的科學園區已定位為智慧農業、精準醫療、智慧載具研發基地，歡迎智慧農業產業來進駐，相信對農業科技的發展將有相輔相成作用。