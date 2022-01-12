威剛科技與新竹台大分院去年7月發表「C-Rob智慧自主移動機器人─台威醫寶」後，考量疫情與臨床需求，開發出具有噴霧殺菌與紫外線殺菌功能的機型，正式進駐生醫醫院竹北院區，輔助清潔人員在門診候診區與門診診間等進行例行性清潔消毒工作，透過人機協作提升感染管制效能，維護就醫民眾健康。

威剛科技董事長陳立白表示，台威醫寶整合噴霧殺菌、紫外線殺菌、智慧導航、避開障礙及精準定位等功能，首要任務將以環境消毒為主。第二階段以優化的AI演算法，進階智慧技術，增加包括清潔、語音導引、跟隨技術及運送等功能，進一步有效協助護理人員執行臨床護理服務。

新竹台大分院院長余忠仁表示，希望藉由跨領域創新，讓新竹台大分院成為台灣智慧醫院的典範，很榮幸與威剛科技合作，一同帶動台灣醫療與科技產業轉型與升級。

新竹台大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長表示，現階段台威醫寶可運用於大範圍、大面積的環境清潔消毒，透過智慧路徑規劃建置的功能，台威醫寶在掃瞄地圖後即可自行依清消路線行走。

此外，透過人員協助操作，台威醫寶亦可進出電梯上下樓，抵達工作場域自動執行清消作業，除了減輕清潔人員的負荷工作，避免職業傷害，同時也提升環境清消能力與效率。將與威剛團隊繼續合作研發更具效率的紫外線殺菌機器人，以提升醫療照護品質。