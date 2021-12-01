全台第一個病房住院區設立的嬰幼兒專屬閱讀室，12月1日起正式在新竹台大分院生醫院啟用。這是台灣第一個在病房區設立的嬰幼兒專屬閱讀空間，為前來就醫或注射預防針的親子，提供一個舒適的閱讀空間。

信誼基金會自2005年正式成為跨國性Bookstart嬰幼兒閱讀推廣聯盟夥伴，將嬰幼兒早期閱讀運動引進台灣。2009年起發起響應世界Bookstart Day舉辦全台閱讀推廣串聯活動，提供圖書館活動資源包、分享閱讀帶領經驗和技巧，並依社區需求協助志工領讀訓練、舉辦示範場次親子活動。

2016年起信誼基金會串聯對象也從圖書館、幼兒園，擴展到基層醫療體系合作，把閱讀納入衛教工作，先後協助台東、苗栗、金門、新竹等地區醫療候診間設置閱讀角，捐贈適齡好書，將閱讀推廣從社區圖書館深入基層醫療機構，透過優質書籍、專屬閱讀空間、小兒醫師的叮嚀和提醒，幫助嬰幼兒及早擁抱閱讀。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，本島串聯活動除了圖書館串聯正式展開外，也協助今年度正式合併的「新竹台大分院」生醫院竹北院區，4樓婦幼醫學中心日光室，規畫設立了親子共讀區，這也是台灣第一個在病房區設立的嬰幼兒專屬閱讀空間。

從金門署立醫院調回新竹台大分院的醫師劉思妤，是這個親子共讀專區設立的幕後重要推手，她發現竹北地區父母多屬高知識分子，在健兒門診推動早期閱讀觀念時，接受度相對比較高。

但因竹北地區居住環境帶動的發展仍以民生需求為主，嬰幼兒專屬場域建置尚在起步中，童書專賣店也不足，劉思妤建議院方在產科病房和兒科病房中間建置這個專屬閱讀空間。

劉思妤說：「不管是閱讀專區的設立，還是健兒門診的提醒，都只是一個起點，希望父母可以因此重視、培養嬰幼兒閱讀習慣，爸媽很容易就會發現，透過共讀不僅能增進孩子的語言發展，也能培養孩子的專注力。」