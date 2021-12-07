立法院教文會對私校法第39條與57條提案修正，私立國中小不能以考試招生，但是否抽籤或其他方式則要朝野協商。全國家長團體聯盟今天發布新聞稿，籲請立法諸公及教育主關機關在確保全國學子優質受教權益上責無旁貸，還請在此修法上再三思、以確保公私立國中都有其依法發展的空間。

全家盟強調，對於法令的盤點修正、本是立法諸公權責，但程序正義和比例原則更是普世價值。如此冒然將曾經釋憲「應確保私立學校的設立及經營的自主」的辦學彈性空間，逕自粗暴的將私立國中入學「應該以抽籤方式進行」作為終極結論。

全家盟說，在少子化浪潮持續嚴峻的時空背景下，這次的修法不免讓人有公校教師因此可以避免超額、家長也不能再以私校辦校品質要求公校，而給予公立國中極大壓力，是而透過私校抽籤、將私校公共化，同時錯失公私立學校競合共好提升教學品質的機會！

全家盟說，目前若干縣市有國小學生為搶讀私立明星國中，因此提早進入補習確為部分現實，若真要修法改善此一現象，絕對不是公開抽籤就可以解決的。

全家盟提出兩點主張：一修法應更慎重地廣納各界意見，如何在修正私立國中以考試入學招生現象的同時，仍應保留優質私校辦校空間，也確保家長的教育選擇權；二、若要將私立國中入學改為統一抽籤，如此基於公平原則，本聯盟主張同是公立明星國中長年來的入學亂象，也必須比照私校辦理公開抽籤！同時實施教師的小區輪調制度，此舉不僅有助解決公立明星國中入學亂象，同時讓社區國中教育品質有均等提升的效能，也才能真正達到保障家長有公平的教育選擇權！