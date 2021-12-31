【愛傳媒樊祥麟專欄】海真私房菜是三五好友常聚的地點，自從復北店收了後，大夥就往民生老店裡跑。

一般人少的時候，就點個三五道菜嚐嚐，人要是夠坐一桌，那就湊個桌菜打牙祭，滷味拼盤、油雞辣腸雙拼一來，眾家好友就吃開起來，幾雙筷子一夾，盤底朝天。

乾煸四季豆、蒜苗臘肉、吃不到臭豆腐、鹽酥花枝，店家也來個雙拼，滋味多多，至於炒五絲，那可要單獨上菜，鹹香夠味，鑊氣十足，不愧是店家的招牌菜色呀。

幾杯酒下肚後，熗鍋蛋、油爆蝦等菜餚接連而來，吃起來更是好味道，欲罷不能，這時，大白饅頭配上辣豆腐乳，既能讓腸胃墊些東西，又可回味幼時家中桌上味。

當然，獅子頭、魚頭兩個砂鍋，料多實在，湯頭濃郁，入口後，五臟六腑真舒坦，甜點雖不是個人最愛，但收尾的炸元宵，卻是一定要嚐，讓今日的餐點畫上句點。

要說，為什麼常到海真吃些家常味道，原因無他，就是品味回憶，吃喝快活啊！

作者為前中央社社長、前央廣總台長

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