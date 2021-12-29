【愛傳媒葉元之專欄】市府成立青年局，統合青年業務，表示對青年的重視，是很好的方向，但其實，長輩也很需要市府的照顧，而且現在已邁入高齡化社會，面對長輩的照顧，要有新的思維，所以應該參考歐美經驗成立高齡事務局（或稱老人局），全力規劃老齡業務。

截至今年10月底，新北市65歲以上的長輩，共有64萬3000人，佔總人口的16%，且比例有逐年增加趨勢，但現在針對長輩的照顧，議題都在長照跟福利，所以主要業務落在衛生局跟社會局。

但市府應該要翻轉社會對老人的錯誤觀念，長輩是我們的資產，不是我們的負債，除了現有的照顧外，更應該善用長輩的人力資源，讓長輩貢獻智慧，這些需要有專責懂高齡事務的單位，全力規劃與推動。

此外，目前市府的長輩業務過於分散在各局，元之請助理到公園訪問長輩意見，發現大家對於哪個業務歸哪個局處管，根本搞不清楚；甚至連市府一級主管都會搞錯。

例如光是一個長照2.0，就牽涉到各局的業務。長照分為住宿型、社區型、居家型長照，住宿型又有安養中心、長期照護中心、護理之家三種，其中安養中心跟長期照護中心歸社會局管，護理之家又歸衛生局管，一般人幾乎搞不清楚。

此外對於長輩可以參與的學習課程，又有樂齡學院跟銀髮大學，性質相同，但是樂齡學院歸教育局管，松年大學卻歸社會局管。而申請外籍看護，看起來像是勞工局，其實歸衛生局；老人職涯發展，一堆人猜社會局，但又歸勞工局。

所以，長輩們對於成立專責高齡局處都鼓掌叫好，認為以後需要市府幫忙，就有單一窗口，也不用跑來跑去，或跑錯地方；而且有的長輩也不太會上網查資訊，以後有什麼問題，找高齡事務局就對了。

作者為新北市板橋區市議員

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