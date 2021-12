【愛傳媒朱宗慶專欄】在臉書上看到紐文中心(Taipei Cultural Center of TECO in New York)成立30週年的貼文,藉此機會,與大家分享我個人及樂團這些年來與美國交流的點滴,也祝福紐文中心生日快樂!

記得1990年時,應國際打擊樂藝術協會(PAS)之邀,打擊樂團首度赴海外演出至美國參加國際年會,同時,也在美國的幾座城市巡演,其中也包含紐約林肯中心。

當時,紐文中心正在籌備時期,對樂團也給予許多協助及支持,讓人印象相當深刻。而美國,也可說是樂團邁向國際化發展的首站,在那之後,1994年、1997年,我們也多次受邀至美國與紐文中心演出,於創團初期,與國際打擊樂專業社群開始建立起密切的互動聯繫。

而後,1996年,我獲得傅爾布萊特計畫的獎學金,到美國進行為期一年的進修。

從東岸的紐約、芝加哥,到密西根、伊利諾州,再到西岸加州,我拜訪了多所知名院校,參觀了許多音樂廳、劇場、博物館,欣賞了無數場表演。

其中,光是在紐約,我就待了兩個多月,除了欣賞演出與到校所進行學術交流外,紐文中心幾乎可說是我天天走動的地方。

美國在文化藝術上的多元和蓬勃,給我留下十分深刻的印象,而那段讓自己浸潤在表演藝術氛圍裡的日子,以及那些教學觀摩與交流活動,不但給了我滿滿的能量,更成為我日後發展的重要養分。因此,美國之於我,有相當重要且深刻的淵源。

在這過程之中,也因此得以見證到紐文中心的籌備、開幕到運作。作為台灣與美國藝術文化交流的重要媒介,紐文中心串連起台灣表演藝術團隊、美國的藝術界、媒體界、在美華人與觀眾,從一個點擴散到多個面,提高台灣藝術文化於世界的能見度,同時也讓表演團隊赴美演出時,能有一種造訪他鄉卻賓至如歸的感受。

從成立以來,紐文中心不斷透過藝文活動,讓世界看見台灣!走過三十年的歲月,內外部環境的變化很大,但紐文中心透過自身連結多方的力量來協助藝術工作者,並透過藝文交流來與世界做朋友的心意,始終沒有改變。紐文中心成立三十週年,在此致上我誠摯的感謝與祝福!

