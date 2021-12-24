【愛傳媒朱宗慶專欄】在臉書上看到紐文中心（Taipei Cultural Center of TECO in New York）成立30週年的貼文，藉此機會，與大家分享我個人及樂團這些年來與美國交流的點滴，也祝福紐文中心生日快樂！

記得1990年時，應國際打擊樂藝術協會（PAS）之邀，打擊樂團首度赴海外演出至美國參加國際年會，同時，也在美國的幾座城市巡演，其中也包含紐約林肯中心。

當時，紐文中心正在籌備時期，對樂團也給予許多協助及支持，讓人印象相當深刻。而美國，也可說是樂團邁向國際化發展的首站，在那之後，1994年、1997年，我們也多次受邀至美國與紐文中心演出，於創團初期，與國際打擊樂專業社群開始建立起密切的互動聯繫。

而後，1996年，我獲得傅爾布萊特計畫的獎學金，到美國進行為期一年的進修。

從東岸的紐約、芝加哥，到密西根、伊利諾州，再到西岸加州，我拜訪了多所知名院校，參觀了許多音樂廳、劇場、博物館，欣賞了無數場表演。

其中，光是在紐約，我就待了兩個多月，除了欣賞演出與到校所進行學術交流外，紐文中心幾乎可說是我天天走動的地方。

美國在文化藝術上的多元和蓬勃，給我留下十分深刻的印象，而那段讓自己浸潤在表演藝術氛圍裡的日子，以及那些教學觀摩與交流活動，不但給了我滿滿的能量，更成為我日後發展的重要養分。因此，美國之於我，有相當重要且深刻的淵源。

在這過程之中，也因此得以見證到紐文中心的籌備、開幕到運作。作為台灣與美國藝術文化交流的重要媒介，紐文中心串連起台灣表演藝術團隊、美國的藝術界、媒體界、在美華人與觀眾，從一個點擴散到多個面，提高台灣藝術文化於世界的能見度，同時也讓表演團隊赴美演出時，能有一種造訪他鄉卻賓至如歸的感受。

從成立以來，紐文中心不斷透過藝文活動，讓世界看見台灣！走過三十年的歲月，內外部環境的變化很大，但紐文中心透過自身連結多方的力量來協助藝術工作者，並透過藝文交流來與世界做朋友的心意，始終沒有改變。紐文中心成立三十週年，在此致上我誠摯的感謝與祝福！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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