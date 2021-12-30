東森國際（2614）封關前30進行法說指出，2021年倉儲事業因疫情影響，前三季營收10億僅占營收占比26％，較去年同期市占少了5個百分點，唯東森國際強調，轉投資貿易事業、媒體事業因疫情受惠，相對挹注營收與獲利，展望2022仍是營收獲利成長兩大動能。

東森國際倉儲事業主要從事進口散裝大宗穀物卸船進倉、存倉及卡、火車裝車出倉等自動化作業，目前在台中、高雄共有4座自動化穀倉，倉容量達33萬公噸，穀倉事業散裝卸載量約佔全國進口量七～八成，卸載量年約600～650萬公噸。2020、2021年航運盛況空前，多數屬貨櫃航運，東森國際因疫情、極端氣候及大宗穀物貨櫃運輸影響，每年營運量互有升跌，散裝航運相對有拚。

儘管倉儲事業衰退，但轉投資貿易事業、媒體事業則因疫情受惠宅經濟，相對挹注不少營收與獲利；東森國際2021前三季合併營收39.99億元，年增17.7％，歸屬母公司稅後淨利6.51億元、每股盈餘1.18元大幅優於去年同期0.66元，賺贏去年一整年。 轉投資新媒體事業方面，除了觸及率全台第一名，交通媒體、樓宇廣告等居市占第一，整體年日均流量達1700萬；至於東森寵物雲持續擴大營業規模與市占，截至2021年底實體店家數已達119家，營收較去年成長17％，市占規模達10％，未來將持續發展寵物自營商品與國際品牌代理，提升經營獲利，預計2022年持續拓店至158家、2025年挑戰300家。