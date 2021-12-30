俄羅斯負責體育事務的副總理切爾尼申科呼籲，禁止抵制奧運會國家的參賽隊伍使用國旗和國歌。他指出，抵制從來沒有帶來好處，壞處倒是很多人的共同記憶，很遺憾美國又打這張爛牌，應該禁止抵制國的國旗和國歌在會場出現，讓選手即使贏得冠軍也聽不到自己國歌。

合理推論，國際奧會與北京當局不會那麼做，因為那傷害選手權益，就好像大人吵架不該拿孩子當籌碼。

但這凸顯了「外交抵制」的荒謬，除了「否定」中國之外，看不出任何意義。以致到目前為止，即便美國施壓，宣稱「外交抵制」的仍只有英、澳、加等幾國，其他國家例如日本，雖表明不派官員參加，但也不願承認是「外交抵制」。

美國自己也很絕，提出官員出席冬奧的簽證申請，卻宣稱只是提供運動員支持，不是官方代表，「外交抵制」仍然有效。這使得「外交抵制」愈來愈像場文字遊戲。

不再一呼百諾，對美國的全球領導威望其實打擊很大。美國選錯戰場了，政治抵制與「更快、更高、更強、更團結」的奧運精神背離，無法得到廣泛支持。同時也挑錯了理由。維吾爾人是突厥族裔、穆斯林，如果突厥國家組織與穆斯林國家領袖都樂於參加北京冬奧，不是打臉美國「新疆種族滅絕」的指控嗎？

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