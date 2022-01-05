國際新冠肺炎疫情延燒，目前台灣檢出的Omicron病例以美國入境居多。有公衛專家建議政府，將美國列為「重點高風險國」，入境全數集中檢疫。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內的檢疫所量能沒有那麼多，且現在已經沒有高風險、低風險的概念，全球都是高風險，之所以不將「重點高風險國」刪除，是因這些國家仍是發源地，且醫療證明還沒那麼強。

不具名名公衛專家昨指出，自美返台確診個案幾乎都是雙位數，國人自美國返台原本就是大宗，加上美國Omicron確診每天都在翻倍增加，美國是高風險國已經非常明顯，應及早列入高風險國家，返台皆應規定採取14+7方案，14天全讓他們住在集中檢疫所。

陳時中表示，我那天和大家報告，要把高風險區域拿掉，當作都是高風險，不會一律入住檢疫所，沒有那樣的量能。全球1天新增250萬例，美國最高，7天確診數達54萬，英國則是8萬6000、法國8萬、義大利11萬5000、西班牙10萬7000，但美國人口有3億3000萬人，英國法國各逾6700萬人。

「全世界都是高風險」，陳時中強調，我們之所以沒有拿掉「重點高風險國」，是因為那是發源的地區，醫療證明還沒有那麼強，現在進來的一律都視為高風險地區，昨天我去機場也提醒，現在已經沒有高風險、低風險的概念，全部都可能是高風險，各樣的感控措施都要落實到位。