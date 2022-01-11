畢業旅行一向是各國中小學生難忘的校園回憶之一，但因Omicron疫情逐漸擴大，台南市政府教育局11日緊急宣布，即日起各校戶外教育活動暫緩跨縣市移動，並訂定校園防疫多項措施，包含啟動停課不停學、強化自主健康管理增加體溫量測次數、鼓勵教師盡速施打第3劑等，全面防護校園師生安全。

不過，暫緩跨縣市戶外教育活動的決定，也讓許多學校傻了眼。台南市後甲、復興、民德國中等多所大校，原本都將在期末考後舉辦畢業旅行或外縣市露營活動，卻也因此被迫延期，進而擾亂學校的課程與活動安排。

市府教育局鄭新輝表示，教育局秉持阻絕病毒於境外的原則，考量北部疫情狀況，宣布全市所屬各級學校辦理的戶外教學活動範圍，以南市內為原則，暫緩跨外縣市移動，直至疫情舒緩為止。針對寒假開始的學生輔導及營隊活動，則維持以實體活動為原則，但若中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒提升至第三級，將請學校取消活動並辦理退費。