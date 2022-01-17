彰化振興加碼活動第一次抽獎直播抽出6021位幸運得主，送出6000個現金紅包、20台電動機車與價值超過百萬現金的青年住宅1房型1戶。頭獎得主黃先生從事營造工作，在彰化市住宿旅館消費780元，抽中了青年住宅。（吳敏菁攝）

彰化振興加碼活動第一次抽獎直播抽出6021位幸運得主，送出6000個現金紅包、20台電動機車與價值超過百萬現金的青年住宅1房型1戶。頭獎得主黃先生從事營造工作，在彰化市住宿旅館消費780元，抽中了青年住宅。（吳敏菁攝）

彰化振興加碼活動第一次抽獎直播抽出6021位幸運得主，送出6000個現金紅包、20台電動機車與價值超過百萬現金的青年住宅1房型1戶。頭獎得主黃先生從事營造工作，在彰化市住宿旅館消費780元，抽中了青年住宅，縣長王惠美撥打電話通知好消息，黃先生人還在工地，驚訝直說「我、我、我，抱歉現在工地有點吵，聽不是很清楚啊」興奮到不知所措。

王惠美表示，「花」在彰化，彰縣府舉辦振興加碼活動，登錄超過500萬人次交易次數，總消費金額達到26.2億元，消費相當旺，登記最後1天，更暴衝10倍登陸量，不放棄讓財神爺光顧的機會。最大獎青年住宅1房型，價值125萬元。

「住旅館抽到房」這不是太巧了啊，從發票登錄，消費者是住汽車旅館，消費780元，縣長王惠美馬上撥電話，他接到電話很驚訝，縣長先問，你知道有抽獎活動嗎？他說，知道，縣長再問，你知道你抽到頭獎了嗎？他有點不可置信，「我、我、我…，抱歉我現在人在工地，聽不是很清楚」興奮之情，就像開心要確認是不是在作夢，需人家再捏一下大腿，現場一片歡騰，太幸運了。

王惠美表示，4月份會有第二次抽獎，第二次抽獎只要累積登錄消費金額滿60億元，還會再加碼，50個2萬元的現金獎、10台電動機車，1房青年住宅由1間再加碼1間，且第500萬個抽獎序號後的幸運兒，以百萬序號為倍數，就是500萬、600萬、700萬等等，以此類推符合資格的幸運兒，經核對領獎資格無誤後，不用抽就可直接獲得1萬元現金紅包。

王惠美呼籲，還沒有上傳的民眾，還有第二次4月、第三次7月的抽獎，希望抽獎活動每個月累積的消費金額都創下新高，活動有兩個主要意義，除了要大家把錢「花在彰化」，就是利用機會宣傳，農曆大年初一至十三在溪州公園有「花在彰化」活動，這是很大的花卉系列展覽，歡迎大家一起來共襄盛舉。