李靚蕾和王力宏結婚8年累積不少怨氣，17日率先PO千字長文控訴前夫不忠、男女關係複雜，王力宏19日反咬李靚蕾要求6.6億台幣的贍養費，婚後5年8個月都活在恐懼和威脅，再被李靚蕾連發兩篇聲明打臉，昨（20日）王力宏終於道歉，並宣布暫退演藝圈。《中時新聞網》20日10時進行「李靚蕾『蕾神之錘』vs.王力宏『宏慌之力』聲明你相信誰？」的民意調查，截至21日10時，共有4257人參與投票，李靚蕾以79.87%的驚人比例壓倒性勝出。

根據這次民調的結果，李靚蕾獲得3400人支持，占79.87%，王力宏得到579個票數，僅占13.6%，另有278位網友投無意見／不知道，占6.53%。

李靚蕾「蕾神之錘」vs.王力宏「宏慌之力」聲明你相信誰？投票結果曝光。

支持李靚蕾的網友表示：「李靚蕾的每一次回覆都非常清楚，連圖都比較清楚，相較另一方真的不知道在幹嘛…」、「挺蕾，他真的滿口謊言轉移焦點，還好網友們的眼睛都是雪亮的」、「我覺得李靚蕾敢講出來真的很屌，撕破他受到包裝的假面具」、「李靚蕾是我們女性的榜樣」。

不過，力挺王力宏的網友認為：「女的超狠的，一定要王死就是了。恐怖啊！」、「唉！奉勸男人結婚前考慮清楚，如果遇到惡妻你將生不如死」、「女的收集資料了那麼久真的很厲害，一開始已經排了整個局，不要這個不要那個，現在這一個反撲，想要拿的、該拿的，全部拿回來」；中立面的網友則表態：「都是片面之詞，通通都不信！各打50大板，兩個都有問題。」、「情緒中，為自己的利益，都有言過其實。」