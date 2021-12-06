由科技股帶頭下挫，上周五美股收黑，周一香港股市開盤大跌1.46%，但目前跌幅有所收斂，恆生指數目前跌0.8%，為23576.78點。國企股(H股)跌0.72%，為8394.43點。

恆生科技股指數重挫逾2%，攜程集團跌近11%，阿里巴巴跌7%，萬國數據跌6.2%，跌幅最大。海爾智家逆勢上漲近4%，表現最佳。

恆大集團股表現疲弱，恆大汽車目前跌逾7%，稍早前一度跌逾11%，中國恆大目前跌近10%，恆大物業跌5.5%。

京東、網易、華潤啤酒及新奧能源今日正式納入恆指成份股，以新奧開漲1.3%，表現最佳，惟目前轉跌3.5%。網易開低逾5%，目前跌幅縮小至2.6%。

「造車新勢力」集體重創，理想汽車開跌15%，目前仍跌10.14%。小鵬汽車開跌10.3%，目前仍跌逾5%。

上周六比特幣價格在一小時內崩跌逾1萬美元，並跌破5萬美元大關，相關概念股首當其衝，柏能集團目前跌10.4%，火幣科技跌9.8%，歐科雲鏈、BC科技和美圖全面下挫。

目前比特幣價格持穩，約報49049美元。