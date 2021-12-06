權值股軟銀大跌拖累日股。不過，市場逐漸降低Omicron會對全球景氣產生太大衝擊的擔憂。6日，日經指數收27927.37，跌102.2點或0.36%。東證指數收1947.54點，跌10.32點或0.53%。

Chibagin資產管理認為，部分投資人對Omicron不再那麼悲觀，因為尚未傳出重症患者大增或重大死亡事件。因此，這些投資人在午盤時有進場並逢低承接。當日經跌破兩萬八時，可見低接買盤進駐。另外，美股期貨盤上漲，也讓市場信心增加。

軟銀收跌8.2%，與3月中旬高點相比，目前股價已腰斬。美國FTC(聯邦貿易委員會)使用起訴方式，以壟斷為由打算阻止Nvidia購買軟銀的IC設計大廠Arm。軟銀創辦人孫正義曾表示，若把Arm順利出脫給Nvidia，可望拿到9兆日圓，約800億美元。

其次，軟銀砸重金所投資的中國大陸網約車巨擘滴滴出行，正準備從美國下市改至香港掛牌。

軟銀的手機業務小跌0.3%，負責網路的Z Holdings則收跌2.65%。

日經中，主要科技類股走高，電信業者KDDI漲1.21%，機器人手臂製造商發那科漲0.91%，至於空調廠商大金工業也漲0.75%。