受科網股拖累，6日港股開低近350點後反覆探底，恆生盤中最多大跌約450點，最後收23349.38點，跌417.31點或1.76%。國企跌180.68點或2.14%，收在8274.77點。

科網股當中，阿里巴巴承接美股跌勢，早盤曾挫8.3%，最後收跌5.6%。網易及京東集團收跌4.7%及4.8%；美團跌3.6%；騰訊跌3.2%；小米也跌2.7%，合計共拖累恆生指數269點。

多檔在美國掛牌的中概股慘遭調節，攜程收挫13.2%；萬國數據跌8.7%，是表現最差兩檔科指成分股；百度集團跌5.7%；嗶哩嗶哩跌4.4%。電動車類股的理想汽車與小鵬汽車分別收跌12.8%及7.9%。

其它大型股方面，藥明生物收跌7%表現最差；新奧能源跌6.4%緊接在後。友邦保險跌0.8%；中國移動跌1%；匯豐控股與建設銀行平盤；工商銀行與中國平安分別上漲0.9%及0.4%。因市場憧憬中概股快回來香港上市，香港交易所一度逆勢上漲4%，收漲1.1%。

中國恒大承認未能履行債務擔保義務，股價跌穿2港元再探底，收在1.81港元，暴跌19.5%，市值縮至239.8億港元。同集團的恒大汽車以及恒大物業，也收跌7%與5.2%。