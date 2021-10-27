資誠（PwC）聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，隨各項科技導入汽車產業及節能減碳概念，各國政府陸續宣布禁限燃油車。

根據經濟部資料，台灣2019年的汽車產業總產值已達6061億元，其中有近四成（2477億元）來自汽車電子產值的貢獻，成為國際汽車製造供應鏈關鍵的一份子。

歐盟自2020年起實施嚴格碳排限制政策，全球電動車使用需求增加，汽車產業正位於轉型的十字路口，拜各項科技導入以及技術提升所賜，電動車及聯網汽車在未來十年可望強勁成長。

台灣在全球電動車市場佔有一席之地，更有企業與國內外汽車大廠結盟共同開發電動車平台，顯示廠商看中電動車產業的未來發展。有鑑於此，資誠聯合會計師事務所日前舉辦「新南向布局 電動車投資轉型策略新思維」研討會，邀請電動車產業相關專家探討電動車新契機，建議企業思考投資策略與商業模式，加速轉型布局與結盟的腳步，掌握全球汽車產業的新趨勢。

另根據PwC在2021年發布的《全球數位汽車趨勢報告》，未來車輛和其延伸出的消費者體驗，正急速由實體轉向數位，並透過互聯、自駕、共享、電動等四項科技進行。

財團法人資訊策進會專案經理潘俊良從電動車產業發展重點及趨勢提到兩大商機。首先，未來不僅傳統車廠面臨轉型，非傳統車廠業者也可跨入電動車產業，台灣可利用自身資通訊技術優勢，發展電動車相關零組件及車用軟體系統，以帶動電動車新型態創新，並進軍全球電動車供應鏈。其次是充電基礎設施及其管理系統是未來電動車發展的重要關鍵，未來可關注相關政策所帶動的商機並提前部署。除了台商赴東南亞國家投資設廠外，建議也需了解東南亞國家的電動車法制政策及現況作為進入各國市場的主要考量。

泰國電動車協會（EVAT）副總裁Mr. Sanpetch則表示，泰國電動車協會（EVAT）創立於2015年，主要目標是在泰國推廣電動車的使用，以減少對空氣的汙染還有提升交通方面的能源效率，並且支持工業製造以及電動車技術研發，最近泰國政府也成立泰國電動車委員會，針對投資優惠、稅收支持方案、零排放產業以及電池生產製造等四小組進行推廣。目標為2030年時，電動車占整體汽車產量30％，占整體汽車使用量50％。因此對電動車充電樁及電池相關零件的需求高。

資誠科技產業研究中心主任鄭雯隆表示，未來影響汽車產業發展的關鍵因素主要有三，首先為全球主要國家汽車產業引導政策，以及法規標準提升要求車廠技術升級與強制搭載；其次為越來越多的產業投入汽車產業後，汽車產業鏈演變為有機且動態調整的產業生態系，軟體及服務的重要程度日益提升；最後則是網路叫車、共享汽車等新興服務模式，促使消費者重新思考購車需求以及用途。

資誠PwC聯合會計師事務所東南亞及印度業務發展協理張智媛指出，從專業經驗來看，台灣企業進軍泰國電動車產業，通常會遇到三個議題，包括各行業別外資投資限制、泰國投資促進委員會BOI規定、泰國不動產交易議題。

首先，許多在泰國投資的外商都對投資比率的規定有所誤解，必須由泰國公司持股51％是不完全正確的觀念，比如在泰國設立製造公司就沒有外資投資的限制；但電動車相關產業可能因為涉及新產品或軟體開發等服務，而被歸納為外國企業禁止清單。建議應透過與會計師討論，並取得在泰國營運之外商公司100％股份。

第二，BOI為泰國官方機構，為提供相關免所得稅及免機器原物料進口關稅等投資優惠的主要管道。尤其針對電動車及智能電子產業，BOI最高可以提供8年免所得稅優惠。建議應於早期投資階段與會計師討論，以取得最佳投資優惠方案，及符合BOI規定之相關稅務及會計規定。

最後，外商在泰國投資的最大優惠是可以透過BOI許可或是在工業區取得土地及不動產所有權，關於泰國不動產交易議題包括應遵循的法規及泰文合約等，建議應諮詢專業律師及顧問。