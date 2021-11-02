德州儀器(TI)今(2)日記者會發表具60 nA超低靜態電流(IQ)的全新雙向降壓/升壓轉換器，其IQ僅為同級升壓轉換器的三分之一，鎖定智慧電表等傳統工業。TPS61094降壓/升壓轉換器整合了適合超級電容器充電的降壓模式，並提供超低IQ，和常用混合層電容器相比，工程師能讓電池續航力延長達20%，德州儀器該新品目前已在經銷售販售。

德州儀器表示，工程師在設計電池供電系統時經常面臨一種共同的設計挑戰，必須在低毫安培或微安培且無負載或輕負載的條件下提高效率，因此，電源供應需維持微安培範圍內的超低供應電流，並同時調節輸出。TPS61094將過去需做取捨的兩個重要優點結合：採用整合式降壓/升壓轉換器的設計簡易性，和透過高輸出電流與低IQ延長電池續航力。

目前的鋰亞硫酸氯電池式設計常以昂貴的HLC管理峰值負載，在控制充電電流上的效果也不理想。TPS61094整合60nA低IQ和超級電容器的充電與放電功能，讓工程師可用超級電容器取代HLC，除了提供峰值負載支援外，也可讓需以單一電池運作10年以上的應用裝置延長高達20%的電池續航力。

智慧電表等傳統工業應用需要多個電源元件，以提供備用電源功能或峰值負載支援。將降壓充電器和升壓轉換器整合在單一IC中，可免除對離散式降壓充電器、電感器及兩個外部電容器的需求，使元件數量減少達50%，並釋出電路板空間。此外，降壓充電器和升壓轉換器在TPS61094的整合讓設計工程師能夠輕鬆控制所有功能間的交握，並流暢轉換各種操作模式。

德州儀器TPS61094現在已可透過TI和授權經銷商取得，採用2.0mm乘3.0-mm、12接腳的超薄小型外型無引線(WSON)封裝，價格為每 1000單位數量美金1.2元。