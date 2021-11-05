工業電腦廠磐儀(3594)攜手聯發科(2454)、中華電(2412)等合作夥伴，成功打入台灣自來水公司智慧水表供應商，於10月底驗收合格。未來將進一步結合機械水表廠商，共同銷往日本及東南亞等市場，未來進一步擴大應用至石化、電力等領域，搶攻全球節能商機。

磐儀表示，此次提供台水的智慧水表標案，整合聯發科窄帶物聯網（NB-IoT）技術，並透過中華電協同開發AI辨識、邊緣運算、深度學習及雲端平台。此次獲台水驗收合格，為在自來水水量計應用領域的重要里程碑，亦為實踐工控通訊化、通訊產業化重要過程。

磐儀指出，智慧讀表技術具數據讀取即時性及準確性等特點，能在出現漏水及發生用水異常情形時，將數據傳輸至雲端管理中心，自來水公司人員可據此判讀異常用水狀況，達成即時示警並進行搶修工作，進而達到節約水資源功效。

磐儀表示，智慧水表運用AI辨識、邊緣運算、深度學習、無線通訊及電源管理、遠端監控等技術，協助自來水公司進行更好的水資源的決策及管理。除了應用於水表上，此技術未來規畫進一步擴大應用至所有石化，電力等相關工業物聯網儀表上。