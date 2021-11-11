工業電腦廠樺漢(6414)今日應邀召開法說，董事長朱復銓表示，目前缺料狀況逐季紓緩、訂單出貨狀況逐季向上，預期第四季營運有機會持穩高檔，帶動全年營收成長17～19％。若明年缺料狀況紓緩2～3成，目標營收突破千億元關卡、稅後淨利成長10～15％。

樺漢10月自結合併營收80億元，雖較9月91.32億元減少12.39％，仍較去年同期75.78億元成長5.56％，改寫同期新高。累計前10月合併營收744.41億元，較去年同期660.83億元成長12.56％，續創同期新高。

樺漢總經理蔡能吉指出，零組件缺料已逐季緩解，訂單滿足率提升至7成，目前在手訂單達1100億元，其中樺漢個體亦突破百億元。董事長朱復銓表示，目前基本面出貨狀況逐季向上，未來還有大廠加盟成為策略夥伴，對訂單需求持續成長樂觀看待。

展望後市，蔡能吉預期第四季缺料可望進一步紓緩，訂單出貨比（B/B Ratio）估自1.3續降至1.25～1.28。朱復銓表示，樺漢第四季營運有機會持穩高檔，帶動全年營收成長達17～19％，明年若缺料狀況縮減2～3成，目標營收突破千億關卡、獲利成長達15～20％。

同時，遠端作業模式在疫情期間已成常態，科技防疫、數位轉型加速全球產業變革。全球AR/VR工業硬體支出市場規模達逾1500億元，加上公共基建、智慧物流與倉儲、工廠等對AI應用需求強勁，推動物聯網升級延伸至更龐大的工業元宇宙（IMVS）市場。

朱復銓指出，樺漢與Google Cloud策略合作，將階段性自第四季起結合Google Cloud、Workspace、Glass等創新「智慧工業與智慧城市」業務模式，並以開放策略祭出「3＋3雲地整合服務」組成國際大聯盟，針對地端提出物聯網及雲端三大解決方案。

樺漢指出，將藉此透過完整提供從物聯網聯雲、上雲、用雲、管雲及護雲一條龍方案，強化服務功能、創造使用量、開闢新營收、提升平台價值，進一步形成強大的生態系，積極搶灘工業元宇宙龐大市場商機，正式邁向IPC 3.0新紀元。