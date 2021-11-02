大陸電動汽車電池製造商寧德時代收購加拿大企業千禧鋰業（Millennial Lithium）遭遇美洲鋰業（Lithium Americas）抬價搶親，顯示全球爭搶電動車戰略資源的緊俏程度。

寧德時代2日股價未受上述消息影響，截至11點20分，報人民幣662.78元，上漲1.97％。

此前，9月29日，千禧鋰業宣布已同意接受寧德時代的收購，交易價格為3.768億加元，超過了7月份中國企業贛鋒鋰業每股3.6加元的報價，寧德時代還同意補償其向贛鋒鋰業支付的1000萬美元違約金。

財聯社報導，當地時間11月1日，千禧鋰業發布公告稱收到美洲鋰業更高的收購報價，這也是該公司自7月份以來收到的第三份報價，顯示出電動車戰略資源緊俏的程度。

最新的收購要約也包含了補償條款，若千禧鋰業解除與寧德時代的契約，美洲鋰業將補償公司向寧德時代支付2000萬美元合約中止費用。同時根據此前的收購要約，寧德時代將有10個工作日的時間提出不低於美洲鋰業的報價，使其喪失「更優報價」的地位，這一權利將在當地時間11月16日下午16時30分到期。

受此影響，千禧鋰業同時宣布將原定於11月15日為寧德時代收購案召開的股東和股權證持有人會議延後至11月18日，以等待寧德時代方面的決定。有關美洲鋰業收購要約的細節將會在雙方公司簽訂最終協議後對外公布。