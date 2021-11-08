勤業眾信聯合會計師事務所8日發布《全球數位媒體趨勢》報告，全球有82％的消費者則因擔心Delta變種病毒，將分配更多時間在家庭和線上娛樂，元宇宙搶搭虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等最新技術，有望拓展商機。

臉書（Facebook）近期更名Meta，強攻「元宇宙」（metaverse）的發展，打造未來結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等最新技術的「一級玩家」虛擬世界。

勤業眾信電信、媒體及娛樂產業負責人溫紹群表示，近期全球許多高科技與媒體公司甚至運動產品業者積極搶進「元宇宙」市場，數位媒體公司爭先提供更多元的影音及娛樂服務給消費者，形成爭奪會員訂閱數、黏著度、內容開發等競爭態勢。

根據勤業眾信《2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告，在企業與教育界中，VR頭戴式裝置的市場正隨沉浸式技術的普及及零接觸的訴求而成長。

後疫情時代，VR裝置的普及度將有望持續提升。未來「元宇宙」打造的虛擬世界將不僅是娛樂，而是融合支付、消費、教育等現實生活場景的完整生態系統，除了AR/VR與遊戲產業外，5G、人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技將成為打造「元宇宙」重要的技術。而台灣擁有先進的軟硬體整合能力，部分晶片設計、封測、AR/VR裝置等科技廠商亦看好「元宇宙」商機，搶攻虛擬實境供應鏈，預計此趨勢有助為台灣的科技產業帶來新一波的成長動能。

勤業眾信《全球數位媒體趨勢》報告點出，虛擬遊戲持續瓜分消費者的娛樂時間，對一般性的影音媒體公司構成威脅，建議媒體公司可將其產品及服務結合線上社群媒體，以確保訂閱者和用戶的興趣和長期參與度，利於在高度變化的消費者行為中找尋其商業定位與成長。

調查顯示，疫情持續對消費者行為帶來變化，各世代消費者持續尋找室內娛樂並避免戶外活動，實際上花更多時間在觀看線上影音節目、瀏覽網路和玩虛擬遊戲上。報告指出，八成的美國消費者將增加線上娛樂活動的時間，並減少戶外和實體的娛樂活動；82％的消費者則因擔心Delta變種病毒，亦將分配更多時間在家庭和線上娛樂。近五成的消費者表示，與六個月前相比，他們花更多時間在網路娛樂上；嬰兒潮世代和X世代仍將在家觀看電視或影片列為他們最喜歡的娛樂活動；Z世代則將電玩或網路遊戲列為他們首選的娛樂方式。