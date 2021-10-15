為打造技職領袖人才，新北市啟動「新北市國際技職領袖人才」培育計畫，徵選127名技高學生，培訓後將選拔出30位優秀技職菁英學生公費出國，預計明年暑假赴美國庫柏提諾市進行國際入班學習、產業實習、參與國際賽事。

新北市今辦理「台美雙城倡議合作」簽署儀式，新北市長侯友宜與美國矽谷科技重鎮庫柏提諾市市長Darcy Paul，在美國在台協會見證下透過視訊簽署合作意向書，共同推動雙方在教育、經濟及文化交流合作，為兩個城市互動豎立新的里程碑。

侯友宜表示，新北市是400萬人口的智慧城市，近年積極發展新創及雲端產業，已成為AI研發重鎮，不少科技巨頭例如Amazon與Google都落腳新北市，與庫柏提諾市的屬性不謀而合，未來雙方將在教育、經濟及文化上進行深度交流。尤其在教育領域已啟動「新北市國際技職領袖人才」培育計畫，培養百名技職菁英是雙方合作首部曲，期待與矽谷一起培育國際人才，經濟面向也可透過招商與產業互動，未來會協助美方創業家來新北市投資。在文化上也將透過城市青年、閱讀與場館交流，進行互訪及資源共享。

教育局表示，新北市國際技職領袖人才計畫，於2020學年度高一生甄選錄取127位，從今年9月進行為期一年半在假日進行英語能力培養課程、國際專業素養培育及專業實踐培育規劃等課程，聘請國內外專業講師，以線上或實體方式提供各項學習機會。

最終將選拔30位優秀技職菁英學生公費出國，預計明年暑假赴美進行國際入班學習、產業實習、國際賽事參與。計畫在台美城市合作下，連結海外教育機構資源，並與百大產業跨域合作，提供國際入班及產業實習，培養具國際移動、創新及專業的技職領袖人才，讓菁英學生將所學專業知識運用實務上。

瑞芳高工建築科同學許至欣表示，很幸運可以自己錄取也享受參加培訓過程，挑戰接觸不同人事物與拓展視野，獲得更多人生體驗。樹人家商美容科張佳媛同學說，藉由課程引導讓我們遇到問題能不慌張，也了解在團隊中耐心跟溝通是不可或缺的。復興商工廣告設計科同學蘇晶玲也說說，覺得自己一定可以享受過程完成培訓，不管最後結果如何，會盡自己所能爭取公費出國機會，努力向前。

教育局長張明文表示，自2013年起新北陸續與美、英、德、日本及澳大利亞等國技職教育單位建立夥伴關係，更薦送技術型高中生赴海外技能研習，辦理國際青年論壇暨文化交流計畫、推動跨國專案合作與發表、辦理多次跨國專業交流與教師培力。同時，多所技術型高中通過國際學校獎認證，啟動全國首創技職雙聯學制專班，今年透過與矽谷庫柏提諾市的合作，為新北市技職教育創造更多元樣貌及國際發展性。