新北市國際紀錄片月11月2日登場，今年選映多部榮獲奧斯卡、威尼斯國際電影節、柏林影展、哥本哈根國際紀錄片影展、香港國際電影節等國際紀錄片大獎肯定的紀錄片，新北市紀錄片獎優選影片，共分4個主題單元，28部精選影片，展期為期一個月。

新北市新聞局長張愛晶表示，受疫情影響，今年新北市國際紀錄片月活動改以線上放映方式進行，選片依舊非常精彩，除了非看不可的「金獎推薦-國際紀錄片大賞」之外，今年更以「旅行」為主題，規劃「跟著鏡頭旅行」及「永續的餐桌」單元，帶領觀眾透過紀實影像，看見世界風景與文化，體驗多元生活，同時彌補不能出國的遺憾。

張愛晶說， 本屆11部優選作品取材豐富，廣受評審青睞，包含原住民青年勇於活出自我《歌舞的我們》、探討部落文化《泰雅巴萊》及《還能有獵人嗎？》、尋找文化血脈的過程《風景商號》、講述臺灣搖滾樂史上被遺忘的一頁《偉士牌、颱風、外交》、獸醫師翻轉酪農業《通道》、從薪傳歌仔戲劇團看見歌仔戲的美《苦伶的臉譜》、香港政治犯與民間支持者分享真摯情感《念念不忘》、酒店公關與經紀的真實生活面貌《酒與妹仔》、物流業司機的事業及人生難題《永順永和》、分崩離析的家庭如何重新破鏡重圓《迴山》等。每場放映都將邀請導演暢談創作理念與拍攝過程，讓觀眾更能體會紀錄片想傳達的意境與感動。

「2021新北市國際紀錄片月」免費線上觀影，採事先報名索取觀影序號方式，除「2021新北市紀錄片獎優選影片」外，其他單元因版權限制，皆限定150組觀影名額，本活動影片簡介、預告及觀影序號索取，請上「2021新北市國際紀錄片月」活動網站或「感動無所不在」臉書粉絲團查詢。

張愛晶說，新北市紀錄片獎已經11歲，自2012年創辦至今，已培育出98位導演，完成107部優選作品，並始終維持開放、多元的精神，報名主題和地域不限，希望讓台灣多元的創作能量被世界看見。