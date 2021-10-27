年底4項公投即將登場，國民黨卯足全力備戰，台北市議員、國民黨副秘書長羅智強30日起將領軍夜宿凱道49天。羅智強透露，夜宿消息的新聞出來不到半小時，馬上有人報名要「陪睡」，也讓他感謝表示，「漫漫的冬夜，我們不孤單」。

羅智強昨在臉書表示，去年八月開始，一年多的時間，從催生公投綁大選公投、反萊豬公投，到騎摩托車、騎腳踏車環島，力拚兩項公投的連署，加上數百場風吹日曬雨淋的街頭演講，全力以赴宣傳公投，12月18日將是公投的最後一哩路；因此30日開始，將結合黨內的同志夥伴，風雨無阻，夜宿凱道49天。

羅智強今（27）日則在臉書分享，昨日要夜宿凱道的新聞出來不到半小時，鄭照新就傳訊息給他，說要報名「陪睡」49天，讓羅智強相當感動。

羅智強30日將展開夜宿凱道49天，新聞傳出後不到半小時，鄭照新（見圖）馬上報名「陪睡」。（圖／摘自鄭照新臉書）

鄭照新今也在臉書指出，老婆看到羅智強的貼文才知道他響應夜宿凱道，並問他是否要睡袋、羽絨衣，還說鄰居問是否會變瘦，鄭照新則回應「我是夜宿，不是絕食」。

除了夜宿凱道49天外，為迎戰公投，國民黨中央將展開1218場全國下鄉宣講活動，倡導民眾12月18日投票；立院部分，則由黨團總召費鴻泰與書記長陳玉珍，協調財政、衛環等委員會，安排各項專案報告，要求政府說明；立委林為洲配合民間團體，自11月13日起從屏東行腳一個月，12月13日抵達凱道大會師。