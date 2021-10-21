北賽普勒斯土耳其共和國（北賽）總理塞納進行網路虛擬性愛的不雅影片前天在社群媒體廣為流傳後，他昨天「閃辭」時強調自己成為「無比邪惡人格暗殺的目標」。

土耳其新聞網站Duvar報導，塞納（Ersan Saner）昨天在書面聲明中說：「如果這不是陰謀，什麼才是陰謀？我們甚至可以確定黑社會也涉入其間。問題不僅僅圍繞著我而已，包括我自己、我的家庭、我的黨和我們政府都蒙受攻擊。」

當地時間19日晚間開始在網路上流傳的內容為55歲塞納與一名年輕女子視訊通話過程的不雅影片。

塞納指稱，那是被人剪輯過的假影片。他強調：「這影片把科技運用到極致，讓我成為無比邪惡人格暗殺的目標。」

民族團結黨（National Unity Party或UBP）定30、31日召開全體會議，擔任黨魁的塞納本來有意再度角逐職務。他表示，影片在全會前上網，未免太故意。

他還說，一支從賽普勒斯共和國（南賽）取得的手機裡存放著會讓他身敗名裂的這種變造影片，消息已經傳了好幾個月。

「賽普勒斯報」（Kibris）指出，不雅影片危機讓塞納決定退出政壇。報導稱：「據悉塞納已備妥給（民族團結黨）大會的辭職信，將會辭去黨領導職。」

北賽博弈產業和毒品網絡最大咖的法雅勒（Halil Falyali）日前被捕後，據悉曾以手中握有的政治人物不雅影片向諸多當事人進行勒索，要脅「不放人，就放片」。塞納所陷入危機據傳與此有關。

塞納去年在安卡拉當局支持下成為UBP黨主席和北賽總理，領導由3個政黨組成的聯合政府。他上週向總統塔塔爾（Ersin Tatar）提出內閣總辭獲准，看守內閣續任到提前大選產生新政府為止。

賽普勒斯1960年獨立，原由希臘裔和土耳其裔共治，卻因宗教、文化和語言歧異而時起衝突。1974年希裔在希臘軍政府唆使下試圖發動政變與希臘合併，土耳其以保護土裔為由出兵占領賽島北部1/3土地，並於1983年扶植土裔成立北賽，但國際僅承認希裔控制的南賽。與南賽無邦交的土耳其是唯一承認北賽的國家。