非洲國家蘇丹的新聞部今天表示，國家正面臨全面軍事政變，並呼籲軍方即刻釋放所有被拘留者。美國、歐洲聯盟、聯合國和阿拉伯聯盟都對政變表達關切。

蘇丹新聞部在發給路透社的聲明中說，蘇丹人民應嘗試阻止軍方妨礙民主過渡的行動。

新聞部另在臉書（Facebook）頁面表示，軍隊今天強行攻佔位於恩圖曼市（Omdurman）的蘇丹廣播與電視台總部（Sudanese Radio and Television），並抓捕員工。

根據新聞部，聯合軍事部隊把總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）軟禁在家，要求他發布支持軍方政變的聲明，但哈姆杜克拒絕從命，已被帶往不明地點；哈姆杜克還呼籲蘇丹人民和平反抗政變企圖。

另外，總理顧問阿曼（Yasser Arman）的推特今天表示，阿曼也在家中被捕。

阿曼是蘇丹人民解放軍─北支部（SPLM-N）副主席，他的叛亂團體去年與蘇丹過渡政府簽署和平協議，承諾與軍隊整合，後來阿曼出任哈姆杜克的顧問。

美國特使費特曼（Jeffrey Feltman）表示，美方對於軍方接管蘇丹過渡政府的消息十分憂心。

費特曼在國務院非洲事務局（Bureau of African Affairs）的官方推特（Twitter）上警告，軍方接管政府違反蘇丹「憲法宣言」（Constitutional Declaration），並將危及美國對蘇丹的援助。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示正密切關注蘇丹情勢。他在推特（Twitter）寫道：「現正極其憂心地密切關注蘇丹情勢的發展。歐盟呼籲所有利害關係人和區域夥伴回到過渡程序的正軌。」

聯合國秘書長的蘇丹特別代表柏蒂斯（Volker Perthes）表示，聯合國極其憂心蘇丹政變、妨礙政治轉型的消息。阿拉伯聯盟（Arab League）也發表類似聲明。

美聯社報導，蘇丹文人與軍事領袖近幾週關係更趨緊張。9月一場未遂政變加深國家既有裂痕，使得更為保守、想要軍人掌政的伊斯蘭主義者，與當年抗議推翻前強人巴席爾（Omar al-Bashir）的陣營對槓。最近幾天兩陣營都走上街頭示威。

蘇丹在哈姆杜克和過渡委員會掌理下，逐漸脫離巴席爾統治時期遭國際社會排斥的處境，去年獲美國移出恐怖主義資助國黑名單，開啟國際貸款和投資的大門。但國際貸款機構要求的多項經濟改革帶來震盪，讓蘇丹經濟陷入困境。

蘇丹1956年脫離英國與埃及獨立後，曾數度發生軍事政變。最後一個民選政府遭1989年的軍事政變推翻，改由巴席爾掌權。但巴席爾2019年4月下台後，蘇丹一直無法順利轉型至民主政體。