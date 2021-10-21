今年全國大學新鮮人總數大幅減少，但國立暨南國際大學招生數卻逆勢成長，去年暨大學生6016人，今年全校學生數6243人，總共增加227人；暨大校長武東星表示，暨大以辦學亮眼實績，吸引新生就讀，招生人數成長3.8％。

今年，暨大學士班註冊率達98.31％，將近滿招；博士班也高達92.65％，其中，資工系、社工系、新興產業學程、歷史系、東南亞系、教政系、諮人系輔諮博班、土木系、應化系連續兩年都繳出100％註冊率的佳績，代表暨大除了大學部獲得高中生青睞，在尖端領域人才的養成，也獲得碩士班學生的肯定。

暨大教務長楊洲松教授表示，受到少子化影響，國內大學新生入學人數，將在2028年面臨最低點，入學人數短少現象，將成為常態，未來大一新生的人數，將持續保持約18萬上下，大學的招生策略因該要更積極地朝向多元化、國際化、與機動化，針對課程與社會潮流趨勢進行滾動式調整，以因應少子化的浪潮。

武東星強調，暨大「以生為本」，學生的小事，就是學校的大事，因此，學校宿舍住宿環境逐步改善、學生餐廳更新改善、圖書館設置24小時K書中心，也將全新建置外語圖書館；暨大近期國際排名大幅提升、學生參加國家考試與各項證照，錄取率表現亮眼，都吸引高中生的注意與青睞。

武東星表示，近年來，暨大執行大學社會責任USR計畫屢屢得獎，也是大學社會責任的展現，未來若能持續成長，也將帶動周邊地區產業與在地投資的發展。