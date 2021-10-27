明年新大學考招制度上路，參與考試分發校系，有高達98.5％還看學測成績，被認為學測成績太過關鍵，幾乎是「一試定終身」。教育部長潘文忠回應，以前許多大考分發校系就會參採學測成績，明年新考招制度在106年就決定，只是「微調漸進」。

升大學有繁星推薦、申請入學及分發入學等三個主要管道，過去繁星推薦及申請入學主要看學測成績，分發入學主要看指考成績。明年新大學考招新制登場，大學指考改為分科測驗。

大學甄選委員及招聯會近日公布明年繁星推薦、申請入學及分發入學採計狀況，繁星推薦及申請入學持續要看學測成績，分發入學則除了要看分科測驗成績外，還要看學測成績。

根據招聯會統計，明年分發入學共有62校1889系組，其62校1861系組（占98.5％）都採計了學測考科，顯見學測成績對考試分發的重要性。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部及國立大學預算，國民黨立委萬美玲質詢指出，明年各項升大學管道，幾乎都要看學測成績，學測考不好，升學將遇困難，幾乎形成「一試定終身」的狀況，這幾天造成家長的恐慌。

潘文忠回覆，新的大學考招制度，招聯會在106年就已公布，當時招聯會召集了學校、家長開了非常多次會議，才做成決定，學校也都已充分瞭解，並非未廣泛徵詢各界意見就做出改變。

明年考試分發除了除了看分科測驗成績，也要看學測成績，造成家長恐慌。不過潘文忠說，過去考試分發驗就有看學測成績，許多校系除了採計指考科目，也要求學測某些科目的成績要達到門檻，因此明年並不是什麼新的作法。明年考試分發的採計方式，只是在過去既有基礎上「微調漸進」。

台大校長管中閔表示，校內許多學系考慮到招生需要，自行決定要怎麼採計學測成績，「我不覺得採計學測比例有特別高」。清大校長賀陳弘則說，根據過去10多年的招生經驗，不同招生管道有不同需求，有些學系認為考試分發參採學測成績更能招到適當的學生。