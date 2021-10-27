桃園市青年事務局將於11月起辦理「2021桃園青年表藝月」系列活動，串聯桃園市內高中職及大專院校表演藝術相關學群畢業展演，另於12月4日集結6校5系及桃青之星青年，在文化局演藝廳舉辦「2021桃園青年表藝月—藝表人才在桃園」整合性展演。

表藝月系列活動首場11月5日由啟英高中表演藝術科帶來以築夢為題的畢業公演，結合舞蹈、音樂、戲劇、雜技等元素要給觀眾不一樣的視覺饗宴，而音樂科及電影電視科於11月12日及11月26日分別辦理《奇想齊響》及《等你．收信》畢業公演。11月20日由萬能科技大學時尚造形系以《Imaginary Brain我的腦子不見了》為主題的成果發表，將融合時尚走秀、樂團、舞蹈、戲劇展演。最終場由永平工商表演藝術科於12月22日舉辦《藝憶翼》，透過舞蹈、音樂、戲劇的演出，讓學生回憶過往並展翼未來。

12月4日「藝表人才在桃園」，串聯永平工商、啟英高中、至善高中、育達高中、萬能科大、開南大學表演藝術學群學生，以及第5屆桃青之星前10強選手一起參與演出及策展，屆時觀眾可一次觀賞各校特色一飽眼福，內容包含戲劇、音樂、舞蹈等，同時於興光堡壘進行影像及周邊作品靜態聯合策展，各校表演也可至興光堡壘索票。