APEC紐西蘭經濟領袖峰會11月12日舉行，總統蔡英文將再次委任台積電創辦人張忠謀出席。她表示，這次將聚焦在後疫情時代的機會和挑戰，張忠謀將表達台灣對自由貿易的堅持，秉持自由貿易精神，加速經濟復甦。

由於我已於9月正式申請加入CPTPP，蔡英文將請張忠謀向會員國表達，台灣參與CPTPP的意願。