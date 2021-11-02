11月12日紐西蘭APEC 蔡英文再度委請張忠謀出席 11:222021/11/02 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文將再次委任台積電創辦人張忠謀出席紐西蘭APEC經濟領袖代表。（圖／總統府直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 APEC紐西蘭經濟領袖峰會11月12日舉行，總統蔡英文將再次委任台積電創辦人張忠謀出席。她表示，這次將聚焦在後疫情時代的機會和挑戰，張忠謀將表達台灣對自由貿易的堅持，秉持自由貿易精神，加速經濟復甦。 由於我已於9月正式申請加入CPTPP，蔡英文將請張忠謀向會員國表達，台灣參與CPTPP的意願。 張忠謀代表出席APEC 將倡台入CPTPP 賀軍翔王子參戰《全明星3》 #台積電 #張忠謀 #紐西蘭 #APEC #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡明興確診再請假一周 富邦金董座 改由陳聖德代理 04:102021/11/02 財經要聞 侯漢廷反諷提案 小英四個堅持掛議會 04:102021/11/02 地方新聞 交付張忠謀APEC任務 蔡英文：爭取我加入CPTPP 11:402021/11/02 政治 藥師林士峰現身成「這黨」顧問 霸氣3句話嗆爆蔡英文 08:582021/11/02 政治 奔騰思潮》全黨動員反公投，凸顯出民進黨有多心虛（汪葛雷） 10:402021/11/02 海納百川 社評／民間先行 突破水果登陸僵局 04:102021/11/02 焦點新聞 COP26題材帶動 森崴能源上市競拍搶標熱 04:102021/11/02 證券．權證 上市櫃48檔衝漲停 22檔遭警示 04:102021/11/02 財經要聞 小鬼當家 引爆作夢行情 04:102021/11/02 財經要聞 最快11月底前 重啟移工來台 將以專案評分來排序入台優先順序 04:102021/11/02 財經要聞 美工程師被台積電「不自由」嚇慘 內行爆1關鍵讓他受不了 09:002021/11/02 財經 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。