8日日媒報導，日本政府正計劃補助自己國內業者興建晶片廠，日前傳出將赴日投資的台積電，可望成為首位受益者。

根據日本經濟新聞(Nikkei)最新報導，當地政府將在2021年追加預算，撥出數千億日圓，在主要業務為環保與科技開發的獨立行政法人政府機構NEDO(新能源產業技術綜合開發機構)裡面，設立一個專門基金。

日經指出，若在日本設廠的半導體業者在晶片短缺時，可快速增加產能供應量，就有資格可獲得這項補助。日前，新日相岸田文雄也曾許下承諾，要將經濟安全項目放在自己政策的最前面，包括促進日本國內半導體生產製作等。

日經表示，在台積電位於日本南部熊本的半導體廠，大概有1兆日圓，約88.2億美元的投資規模中，日本政府可能最多可補貼一半的金額。不過，此報導一出，並沒有日本官員立馬回應。

據悉，台積電這座熊本新廠將投入製作車用、數位相機的影像感應器，以及它項半導體產品。若一切順利，這座新晶圓廠將在2024投入生產行列。

日經新聞還說，日本政府將於12月召開的特別會期中，走相關法案程序。