全球知名科技諮詢顧問公司「國際數據資訊」(IDC)(21)日舉辦台灣數位轉型領袖高峰論壇(IDC DX Summit)及「未來企業大獎」(Future Enterprise Awards)頒獎典禮，玉山銀行的3項專案分別獲頒2021「數位基礎建設獎」、「數位韌性獎」及「數據智慧創新獎」，傑出的綜合表現更榮獲年度最高榮譽「2021 未來企業大獎」(Future Enterprise of The Year)，肯定玉山在基礎工程、營運韌性、智能金融等各方面的成就，為本年度最大贏家。

IDC DX Summit舉辨邁入第5年，在台灣與亞太區具指標地位，玉山從超過千件專案中脫穎而出，成為首家獲頒最高榮譽「2021未來企業大獎」的企業。IDC今年首度以「未來企業」為主軸，將數位轉型大獎進化為「未來企業大獎」，突顯疫情之下科技與數位的重要性，表彰企業透過創新應用提升營運效率、加深顧客忠誠，強化競爭力。IDC指出，玉山獲獎的關鍵，在於長期致力於數位金融的投入與發展，有完整的轉型架構：策略布局、組織架構、人才培育、科技文化，將「科技領軍、數位轉型」的策略深化為玉山的核心競爭優勢。

玉山今年以核心系統專案榮獲「數位基礎建設獎」及「數位韌性獎」的雙重肯定。IDC肯定玉山在2020年疫情期間，完成台灣金融業首家以開放的雲原生技術、微服務架構自行開發設計的銀行核心系統，做為玉山科技發展及數位轉型的基礎工程。玉山領先應用AI創新科技，獲頒「數據智慧創新獎」。

玉山金控科技長張智星博士表示，玉山科技聯隊以開源技術架構機器學習即服務平台(MLaaS)，洞察顧客及企業運作痛點，透過科技賦能讓每筆信用卡交易在0.1秒內獲風險評比，實現人機協作精準防堵潛在風險，以智能風控創新應用守護交易安全並提升顧客體驗。

玉山銀行董事長黃男州認為，數位轉型不僅是導入科技，更重要的是透過策略、人才、組織、資訊、甚至商業模式的調整改造，才能達到全面轉型。玉山領先設置科技長，並攜手台大、交大、中研院成立AI暨金融科技研發中心，積極投入產學合作與培育金融科技人才，至今已發展成為超逾千人規模的科技聯隊，成為發展數位金融的堅實基礎。