何姓男子今年5月在社群軟體Instagram上發布「感謝政府補助，近期疫情嚴重關係，行政院在今早決議，雙北每人補助疫情援助金，新臺幣8780元」，台北市大安警分局依違反社會秩序維護法將何男移送法辦，台北地方法院認為，不會讓人恐慌裁定不罰。可抗告。

警方指控，何男在5月全國防疫升三級警戒時，於社群軟體限時動態上，發布行政院決議，雙北每人補助疫情援助金8780元，警方認為何男刊登疫情相關之不實言論，有散布謠言、足以影響公共之安寧之虞，移請台北地院裁處。

台北地院認為，何男貼文內容是說發放援助金給雙北之居民，其內容尚難認有何足以使聽聞者心生畏懼或恐慌，亦難認有何足以影響公共安寧之情形，且一般民眾觀看系爭貼文後，仍得依據現況認知及查詢相關報導判斷之真實性。

北院指出，尚無可能僅憑何男的貼文，即認有造成公共安寧之影響，與社會秩序維護法構成要件不合，因查無其他證據足認他有違序非行，裁定不罰。