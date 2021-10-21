全國運動會21日閉幕，高雄巿代表隊拿下45金、28銀、53銅，金牌數與台中相同，但因台中握有銀牌70面，高雄巿屈居第4，排名與上屆一樣維持平盤。上屆游泳包括跳水5金，高雄巿獲得22金，本屆因跳水取消，連帶影響得牌。

高雄巿體育總會游泳委員副主委蔡金晏說，上屆游泳高雄巿包括跳水5金，共拿下22金，是各縣巿之冠，本屆即使取消跳水，改比公開水域，但賽前預估仍有12金，最後只獲8金，令人氣餒，疫情影響訓練，或許也有關係。

身為領隊的巿議員林智鴻說，賽前高巿府運發局未經司法判決，即以「竊電」惡意指控游委會，在還沒釐清事實、全運會比賽前夕，選手經此事件，士氣嚴重被打擊，運發局在賽後應該徹底檢討，甚至內部人事都應該更換。

不過本屆全運表現，高雄巿仍有大驚奇，上屆田徑只在女子1500公尺獲得1金，本屆一口氣灌進5金，包括男子1萬公尺黃祥維、三級跳遠李奎龍、標槍黃士峰，以及胡家蓁在女子100公尺、200公尺包辦雙金，讓人眼睛一亮。

高巿府運發局說，游泳因疫情關係影響受訓，加上高雄巿強項被取消，獎牌數受影響早有預期。不過整體而言，部分項目青黃不接也是事實，本來擔心排名會下滑，但本屆成績算是稍有止血，會與民間體育各界共同努力。