中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前主持防疫記者會期間，脫口講「大陸是哪個國家」惹議，國民黨立委賴士葆怒轟，蔡政府官員像小丑跳樑般捍衛抗中保台的理念就可得到高層歡心，無視官箴被踐踏、公權力被質疑，官不官的錯亂，如何讓人瞧得起。

賴士葆表示，網路傳言陳宗彥為卡位當改組後的內政部長，所以勇於表現，把官員的職務混搭成政黨側翼角色來博取高層的好感，不管出於任何動機，蔡政府官員只顧同溫層感受，只為同溫層服務的氛圍已經變成政治正確的主流文化，並且愈麻辣、離譜愈有掌聲，鼓勵也啟示更多的蠢蠢欲動的官員勇敢朝抗中保台的大旗表態。

賴士葆指出，蔡政府遴選拔擢官員的基本要件是相同的意識形態，專業知識與能力根本不在考量之列，加上很多位子都是政治任命，要侈談專業就太沉重了。

賴士葆直言，每天為台獨意識熱血沸騰到要吐鮮血的謝志偉就是最好的例子，謝志偉荒腔走板的言論，總統府讚他熱愛國家，吳釗燮稱謝志偉表現超乎其他代表，這番言論讓在全球各地為中華民國外交兢兢業業打拼的專業外交官何其感慨，他們在異地為國家流血、流汗，完全比不上只要在臉書暴衝、高喊台獨的謝志偉。

賴士葆痛批，當蔡政府的官員將政壇文化蛻變成為睥睨中國大陸、抗拒中國大陸的主流氛圍，不談專業，不談民眾福祉，只要守住意識形態的基本價值，像小丑跳樑一般捍衛抗中保台的理念就可以得到高層的歡心，同時也是升官的保證書，無視官箴被踐踏、公權力被質疑，官不官的錯亂，如何讓人瞧得起。