根據世界衛生組織（WHO）統計，乳癌已超越肺癌成為全球最常見癌症。台灣乳房醫學會理事長、台北榮民總醫院外科部主任曾令民提醒，台灣乳癌有年輕化的趨勢，且根據臨床研究，年輕型乳癌普遍腫瘤較大、惡性度高、增生力活躍且易轉移，讓病友長期籠罩於復發或轉移的陰影。

今年45歲的Tiffany，因家族史和乳房纖維囊腫，10多年定期追蹤乳房檢查，但結婚、生子計畫讓定期篩檢延宕2年，正當她準備嘗試第3次人工試管時，乳癌竟來得讓人措手不及！當時才剛滿40歲的她，不僅對乳癌治療不了解，也不認識病友團體，孤軍奮戰的感覺令她恐慌又無助。

經歷2次乳房切除手術後，這才發現腫瘤已擴散至內乳淋巴結，Tiffany隨即開始9次化療、30次放療的辛苦療程；沒想到不到5年的時間，在今年8月的例行檢查中，她再度被醫師宣判乳癌轉移至雙肺、骨頭與右頸淋巴。

「說真的仍是害怕的，不知道可以活多久、不知道疾病如何變化。」面對晚期轉移性乳癌，未知的漫漫長路讓Tiffany感覺有些無力，不過她樂觀地說，因為參與了病友社團，許多女孩們相互分享經驗、加油打氣，「讓我知道自己不是唯一」；她也了解晚期乳癌仍有許多治療選擇，擔憂與害怕也減少許多。

乳癌可分為不同亞型與期別，各亞型的治療選擇與復發轉移風險各異。曾令民強調，近兩年在乳癌各亞型治療上都有很顯著的進步，乳癌治療包含化學治療、抗荷爾蒙治療、卵巢抑制、標靶治療與免疫療法，皆可依據不同亞型打造個人化方針。例如國內乳癌患者約7成為荷爾蒙陽性、HER2陰性，晚期復發或轉移性停經前乳癌治療上，第一線可使用CDK4／6抑制劑搭配荷爾蒙治療，對於病患治療存活期、生活品質皆有大幅改善。

乳癌病友團體「花樣女孩GOGOGO」創辦人潘怡伶分享，社團中多數病友正值人生精華時刻，規劃著結婚生子、求學工作與理想實踐，一旦遭遇乳癌復發或轉移，從原本「一期乳癌」跳級成「乳癌四期生」，所有規劃被迫暫停。面對關係改變、無法生育、經濟負擔，甚至進入漫無止境的治療當中；尤其過去乳癌治療選擇有限，伴隨的副作用常讓人苦不堪言，影響生活品質與工作能力，往往陷入更加絕望的深淵。

曾令民提醒，現今乳癌個案管理師配置和病友社團發展相當成熟，並且有完善的醫療團隊，提供精準且多元的照護建議，病友們若能有一同作戰的夥伴相互扶持、傾訴，幫助自己迅速整頓好心態，才能更正向勇敢地迎接抗癌長期作戰。