台大校長管中閔宣布2023年1月7日第一任任期屆滿後，將不再續任，外界推測他可能是因為擔心政治打壓所致。不過他今天表示，有政治心思的人才會政治解讀，「我沒有政治解讀」，決定不續任是希望「世代交替」，更何況他即使續任，第二任任期也做不滿。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部及國立大學預算，國立大學校長均出席。管中閔一早走出立法院群賢樓9樓的電梯，隨即被媒體包圍，現場擠得水洩不通。

管中閔日前宣布不再續任台大校長，引發各界關注。對於不續任，他今天表示，出於「世代交替」的考量，他決定不續任。而且，根據規定，國立大學校長至多能做到70歲，他即使做第二任，也做不滿任期。管中閔是1956年8月15日出生，今年已65歲。

依《大學法》第9條第6項規定，教育部應於校長聘期屆滿1年前評鑑，作為大學決定是否續聘的參考。外傳，管中閔擔心一旦決定續任，在教育部評鑑時將遭政治打壓，因此決定放棄。

不過管中閔今天澄清，他決定不續任，完全是出於希望世代交替的因素；有政治心思的人才會政治解讀，「我沒有政治解讀」。

只做一任，自己做的事如何延續？管中閔說，做了一任4年的事，可以延續就延續，不一定要做第二任。更何況，為何要做8年才滿意？如果8年覺得不夠，難道要做12年嗎？對他來說，現在就是做好分內的事。

對於管中閔不續任，教育部長潘文忠表示，管中閔考量到世代交替及自己年紀的因素，因此決定不續任，應該給予尊重。

潘文忠進一步指出，教育部對要續任的國立大學校長進行評鑑，這是從95年就開始進行，教育部會將評鑑結果交給學校，最後由校務會議投票決定要不要讓校長續任。根據台大的規定，校長若要續任，需經過校務會議投票超過半數支持才可以。