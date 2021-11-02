新北市樹林日式警察宿舍已有103年歷史，2015年被市府列為歷史建築，地方人士擔憂歷史建築成為荒廢點，盼文化局協助輔導。（蔡雯如攝）

新北市樹林日式警察宿舍已有103年歷史，2015年被市府列為歷史建築，不過該建築維管機關屬於樹林分局，分局礙於預算、人力不足，僅能用鐵皮將建物圍起，避免歷史建物遭到破壞；地方人士擔憂歷史建築成為荒廢點，盼文化局協助輔導，不應將權責丟給警方。文化局表示，市府去年已完成修復再利用調研，續將輔導分局跟中央請款辦理規畫設計及工程。

樹林日式警察宿舍位在樹林派出所旁邊，建於1918年，在《樹林鎮志》、《鶯歌鄉土誌》等地方早期文史書籍中多有保存該建物的舊照片以及建構歷史，由於該建物仍保有日式妻切屋造、雨淋板牆面等傳統構造，空間格局也仍保有原貌，因此被列為歷史建築。

不過，該建物的維管機關是樹林分局，分局未有古蹟修復專業人士，又涉及修復預算龐大問題，僅能將宿舍擱置在一旁，架設防護架、鐵皮，避免有心人士進入破壞。地方人士表示，樹林長年來未有歷史文物介紹的空間，該建築又位在樹林精華地段，但宿舍被定為歷史建築後就沒有再使用過，長年荒廢，盼市府盡速規畫，打造成歷史故事館等特有觀光景點。

文化局表示，市府去年已委託社團法人文化再生協會做修復再利用調查研究，推估設計規畫、工程等總經費需花費900多萬，依據文資法規定，須由管理人樹林分局編列相關經費辦理，但局處將輔導其向文資局申請補助，屆時警局也需編列400多萬元經費，文化局將持續追蹤編列進度，確保建物盡速修復。

市議員洪佳君表示，樹林日式警察宿舍雖然維管單位是警局，但由警局處理並不合理，雖然依據文資法仍須由警局編列預算，但警局根本沒有技術能力，文化局應該出力一路協助輔導，市府應該擔起責任，不該互踢皮球，希望啟動跨局處協調，成功解決預算問題，不要再讓古蹟修復空轉一年。未來宿舍修復後希望可以打造成像山佳火車站一樣的歷史串聯點。