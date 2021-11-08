雲林縣北港鎮北港糖廠閒置至今20餘年，雲林縣政府配合「開台400年，大航海時代顏思齊」系列活動加以活化。上周星期假日在北港糖廠倉庫群舉辦文創市集，大獲好評，因此將持續辦理，日後再逐步進行硬體整修，打造類似高雄駁二藝術特區的「北港會社」特色場域。

北港糖廠內有3排蔗糖倉庫群，每排8間共24間，每間約120坪，不僅空間寬敞，檜木結構充滿歷史氛圍，非常適合做為表演展場或工藝坊，本月「開台400年，大航海時代顏思齊」系列活動，即在倉庫群舉辦展覽與文創市集，讓沈寂許久的倉庫重現人氣。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君表示，24間蔗糖倉庫已由縣府公告為歷史建築，由於閒置許久，反而保留最原始的古早風味，在倉庫群與其間的鐵軌漫步，有如走入時光隧道，之前很少人知道這個祕境，現在已吸引許多網紅來此打卡。

陳璧君說，本月6日文觀處在倉庫群舉辦文創市集，獲得廣大回響，因此將配合「開台400年，大航海時代顏思齊」系列活動，持續在本月與12月辦理文創市集，並安排解說人員，介紹廠區的子彈牆、日式建築、製糖工廠的歷史緣由，做為日後糖廠整體活化的暖身活動。

目前雲林縣政府針對北港糖廠規畫「北港文化產業園區」，已獲內政部都委會審議通過，未來將逐步進行硬體整修活化，包括從糖廠大門延伸民主路至文仁路；北側閒置區轉化為文創藝術、觀光旅宿的發展腹地；南側保存鐵道及製糖附屬設施，規畫為製糖文化教育體驗館群。