嘉義市工業會14日在嘉義公園舉辦第75屆工業節慶祝大會，市長黃敏惠表揚勞資防疫創佳績及績優廠商及模範勞工，首次有3名外籍移工榮獲模範勞工，他們來台工作5至16年，勤奮負責，積極學習台灣職場規範，感動老闆而力推。

黃敏惠表示，今年慶祝工業節別具意義，感謝疫情期間工業會、廠商、勞工相挺，共度難關，這就是「勞資防疫創佳績」的展現，因而嘉義市營利事業銷售額109年度能再創歷史新高，達到2315億5960萬7000元，平均每個家庭可支配所得104萬5590元，超過台南、高雄。

黃敏惠表示，本次活動模範勞工特別增加外籍移工的表揚，是友善職場的表現，也感謝移工朋友對台灣、對嘉義市產業發展的付出。

市工業會今年首次表揚泰國籍財萬、越南籍阮氏清玄及鄧忠德等3位外籍移工，他們來台工作5至16年不等，認真勤奮，還會幫忙新進移工融入台灣職場環境，阮氏清玄還自學華語，協助管理幹部與移工溝通，疫情期間他們忍受無法返回母國的思鄉之苦，堅守崗位，工作態度及精神感動老闆，今年特別推薦他們角逐模勞選拔。

市工業會遴選出5家績優廠商，陳育發等30位本國模範勞工及3位外籍移工、1位「工業特別貢獻獎─詠順科技股份有限公司董事長陳建言」及7位長期致力工業發展的傑出工業經理人獎，由黃敏惠市長逐一頒獎表揚。

現場安排新住民表演歌曲，展示新住民創作藝術品、優質中小企業廠商與台灣農場經營協會的農產品，促進各產業的文化交流及食農教育。