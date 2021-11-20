捷運三鶯線灌漿工程崩塌 3人無生命跡象 疑多名工人遭活埋

新北市三峽區佳福路佳興路交叉路口捷運工地今（20日）中午12時許傳出工安意外，橋墩灌漿過程中疑發生倒塌事故，造成約4至5名工人慘遭活埋，消防局獲報派員前往搶救，目前已救出3名工人，3人均無生命跡象，分別送往土城長庚、三峽恩主公及板橋亞東醫院搶救，詳細事發原因待進一步釐清。

警消表示，現場為三鶯環狀線捷運高架工程灌漿作業，4個人從3樓高的鷹架摔下來，崩塌鷹架的範圍長度15米、寬度15米，4人掉到地面後3人無生命跡象、1人仍清醒，1人目前還清醒待在鷹架上。

捷運三鶯線灌漿工程崩塌 3人無生命跡象 疑多名工人遭活埋

新北市三峽區佳福路佳興路交叉路口捷運工地今（20日）中午12時許傳出工安意外，橋墩灌漿過程中疑發生倒塌事故，造成約4至5名工人慘遭活埋。（民眾提供）

新北市三峽區佳福路佳興路交叉路口捷運工地今（20日）中午12時許傳出工安意外，橋墩灌漿過程中疑發生倒塌事故，造成約4至5名工人慘遭活埋。（消防局提供）

新北市三峽區佳福路佳興路交叉路口捷運工地今（20日）中午12時許傳出工安意外，橋墩灌漿過程中疑發生倒塌事故，造成約4至5名工人慘遭活埋。（消防局提供）