為解決基隆捷運爭議，交通部長王國材26日赴台北市政府與市長柯文哲面談。基隆市長林右昌26日表示，他樂見有這樣的成果，就像柳暗花明，撥雲見日，王、柯對於過去可能有誤會、不理解清楚的地方，透過溝通與對談達成共識，這是很高興的事。

林右昌說，基隆捷運對北北基桃的大台北首都生活圈都會機能是有很大貢獻，也間接解決內湖塞車問題，城市之間合作，讓國家建設與城市發展快步往前走，這才是正面積極，希望大家接下來一起合作、一起加油。

林右昌解釋，基隆捷運現整合汐東線，整個路網連結是需要的，他過去一直在提，未來汐東線進一步延伸到內湖港墘地區，甚至和環東線整合起來，這會讓基隆捷運效益變得更高，服務範圍更大。

林右昌指出，基隆捷運會銜接三鐵共構的高鐵南港車站、文湖線及環東線，就可直接到達內湖，基隆人、汐止人未來到內湖上班，不用受到塞車之苦，也可解決部分內湖塞車問題，一舉多得，期程上應不會有影響。

林右昌表示，感謝交通部、鐵道局在主辦路線規畫過程，協調台北、新北及基隆市，盡心盡力，有辛苦也有委屈，結果是好的，對大家來講就是最大的成就。

他說，原本共識分兩階段推動，針對八堵到基隆端，本來就有很多方案，鐵道局釐清問題後，主線確定，接下來就能往下階段進行。