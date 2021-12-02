交通部長王國材備詢(簡立欣攝)

立法院交通委員會今（2）日邀請交通部專題報告台鐵相關事宜，尷尬的是台鐵昨天連出兩包。立委李昆澤質疑交通部長王國材震怒並撤換工務處長，能解決事情嗎？立委洪孟楷說，換處長可以保證台鐵不會再出事？「要多幾個處長準備換？」立委陳明文說，所謂「震怒」應該是撤換局長；立委許淑華則說，再出事「就是換掉部長你自己了」。

立法院交通委員會今日邀請交通部專題報告「鐵道局新建工程與台鐵局具體之分工協調及規劃」及「公投暨相關選舉期間行政機關如何遵守行政中立原則」並備質詢。而台鐵昨天上午才發生宜蘭線福隆石城地錨邊坡改善工程的斷裂鋼軌樁砸中行駛中的太魯閣號，車窗玻璃破裂，工程暫時停工；晚上又發生復興號列車脫節分離停駛。

立委李昆澤質詢時表示，台鐵昨天發生施工意外，王國材震怒要撤換只上任半年多的工務處長，但有解決事情嗎？邊坡施工是為了保護鐵道安全，結果反造成危險，立委們都不知道要怎麼說台鐵才好了。

立委洪孟楷說，王國材上周已經對台鐵頻發生事故而震怒，說再出事就下台，結果還是出事，換工務處長可以保證不會再出事嗎？要多幾個處長準備換？過去半年檢視204處邊坡工程，檢視完畢說OK，現在才說「因地制宜沒有找到狀況」，能不能承諾不要再發生？

立委邱臣遠則表示，台鐵要新車有新車，要經費有經費，卻一再出事。如果震怒有用就不會震怒1周後就出狀況；如果拔官有用，交通部前部長林佳龍下台了，類似事件仍層出不窮。他表示懲處層級要提高並具體提出改善計畫，改變台鐵形象。

立委陳明文說，只是換到處長這個層級，根本不算「震怒」，所謂震怒應該是撤換局長；立委許淑華則說，台鐵如果再出事「就是換掉部長你自己了」。

王國材表示，台鐵改革千頭萬緒，過去半年做了很多，跨部會很辛苦把台鐵204處臨軌工程全部檢查一遍，如果說都沒效果也不是，但是仍然不足。昨天太魯閣號經過施工路段時限速45公里、瞭望員處置等也都有按照SOP，但很多狀況超乎預期，他一定朝「讓台鐵不要再發生事故」方向來做。