國車國造再進一步，台灣高鐵與中鋼公司今日共同啟用高鐵電車線維修工程車，是由高鐵公司提出設計概念、中鋼公司研發製造，將高鐵現行使用的6種進口工程車進行功能整合，產製成「多功能維修車」以及「電車線延線車」二款新車，也讓台灣高鐵推動「軌道工業本土化」目標，邁向新紀元。

台灣高鐵表示，車輛關鍵之車體主結構及轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，可有效降低維修成本及零件庫存壓力；此外，車體設計更依照高鐵維修實際需求，將工作平台空間最大化，不僅大幅提升維修效率、強化人員高空作業安全，更由於國人自主掌握維修技術，一旦車輛故障可以就近協助救援、立即排除，故能進一步確保高鐵營運安全，充分展現台灣製造的在地優勢。

台灣高鐵與中鋼今（26）日於高鐵左營基地舉辦「高鐵電車線維修工程車啟用典禮」，由高鐵董事長江耀宗與中鋼董事長翁朝棟共同主持。行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁均親自出席見證。

台灣高鐵公司自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」，當時盤點10年內本土採購商機近170億元，目標在2022年底達成維修物料在地採購比率倍增到30％，自此揭開加速推動本土化序幕，目前高鐵本土維修物料採購比率達29.7％，各項維修工作自辦率更達91％。

透過中鋼的技術量能，結合子公司中鋼機械之產製能力，將高鐵公司現有6款日系及德系工程車型，依維修及操作需求量身打造，整合為「多功能維修車」及「延線車組」之兩款工程車，兼具「客製化」、「整合性」及「安全性」等優點，有助於提升高鐵公司的維修作業能力。

中鋼表示，本案從設計、製作、組裝到試車之國產化比例高達6成，中鋼不僅攜手國內優質廠商共同提升本土軌道產業競爭力，也為台灣綠色交通永續發展做出實質貢獻。

今日啟用的「高鐵電車線維修工程車」更是高鐵「國車國造」的歷史新頁，而在高鐵公司實踐本土化歷程中，已建立各種人才培訓制度與環境，透過落實「深耕在地」精神，為台灣軌道專才創造「永續發展」環境，更為軌道工業在台灣開花結果提前布局。