基隆市區忠二、三橋5月緊急封閉，因忠三橋主梁明顯裂開變形，有立即危險，但工程遲遲未有動靜引發民怨，經市府各單位協調研議後，終於在12月動工，預計明年11月完工。

基隆市政府權責單位5月巡檢忠三橋時，發現主梁明顯裂開變形，擔心有安全疑慮，立刻緊急封閉，但半年來並未動工，附近民眾與周邊商家生活及生計嚴重受影響，近日傳來好消息，工程單位已陸續進場施工。

市議員童子瑋表示，這段時間一直與市府人員研議5大管線遷移問題，同時也持續與周邊攤商、崁仔頂魚商討論施工期間的營運和漁獲輸送動線，為了大家安全，這次改建工程也將忠二橋納入規畫，希望能一次解決並加強市區2座重要陸橋結構，還給民眾安心的行車與採買環境 。

工務處養護工程科長簡翊哲指出，工程時間為上午9點至下午5點，夜間會移出一線道給崁仔頂漁市貨車使用，並留有24小時義交指揮交通，預計明年11月完工。

童子瑋指出，為讓民眾能提前得知封路，會要求交通處在工程區域周邊道路，掛上行車改道路線地圖及告示牌，另在仁愛市場地下停車場與東岸停車場也須提供，讓用路人能在第一時間避開工程區段，避免費時繞道而行。

另外，位在東岸停車場及忠一路城隍廟，分別通往夜市、孝二路地下道，長年未修繕，環境髒亂，不僅有漏水狀況，內部相關設施也老舊不堪，市府斥資百萬進行整修工程。童子瑋指出，原預計11月初封閉施工，但因氣候因素延期，即日起封閉動工，呼籲民眾行經務必注意安全，並改走平面穿越道。