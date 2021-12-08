汽車金融龍頭和潤企業(6592)自結11月合併營收17.29億元，月增6.91%，年增34.26%，再創歷史新高，今年前11個月合併營收162.12億元，已超越2020年全年營收的146.65億元，年增22.09%，2021年全年合併營收確定將再創歷史新高點。

和潤企業11月合併營收持續成長，且為今年第7次創單月歷史新高，除了今年保有資產持續增加，帶動利息收入增加外，旗下轉投資和雲行動服務(iRent)、和運國際租賃有限公司營運皆穩健增長，前11月營收分別較去年同期成長31.5%、11.4%。展望12月，年前個人、法人的資金需求，以及旅遊需求仍然旺盛，應有機會持續助長營收再衝高峰。

此外，看好明年營運動能及因應業務需求，積極為明年業務布局，和潤將人才招募於11月提前開跑，預計招募逾200名好手加入團隊，此次招募重點除既有職缺外，並推出三大招募培訓計畫，包含綠能發展人才專案計畫、數位轉型人才專案計畫、商品通路拓展人才專案計畫等。

和潤企業總經理林彥良表示，今年營運表現衝出亮眼好成績，加上明年業務規模持續看增，因此相較以往增加一倍徵才名額，並提前開跑布局明年人力，這也象徵看好未來業務的展望與信心。