讓大新竹消費者期待的Big City遠東巨城購物中心耶誕樹13日晚間點亮了！（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

讓大新竹消費者期待的Big City遠東巨城購物中心耶誕樹13日晚間點亮了！巨城昨晚舉行「巨城10年，10分感謝」點燈儀式，活動在新竹女中沂風儀隊操槍表演中揭開，接著並有原聲國際學院獻唱耶誕組曲，搭配漫天燈海，耶誕氣氛溢滿巨城。

昨晚原聲國際學院純淨的美聲獲熱烈回響，現場還有巨城吉祥物阿Mall和品牌人偶見面會、200位幼兒園小朋友活力舞蹈演出，耶誕樹點亮後，也為民眾在後疫情日常中帶來無限暖意。

最特別的是，遠東巨城購物中心持續為教育投入資源，昨晚再捐贈原聲國際學院和新竹女中各100萬元，做為接下來3年的教育基金。

巨城董事長李靜芳表示，巨城秉持遠東集「取之社會、用之社會」的精神實踐公益，企業善盡社會責任有很多面向，尤其教育與世代傳承的重要與可貴。

巨城為保留台灣在地母語文化，推動一系列音樂課程及展演，包括贊助台灣原聲教育協會邀請波蘭波茲南市立少年合唱團來台作美聲交流，承辦2018亞洲盃阿卡貝拉大賽，讓世界頂尖好手到新竹來一起歌頌客家歌謠，也把台灣好的表演者推向國際。

自2018年起，巨城開始贊助新竹女中儀隊，鼓勵成績優異、努力練習的學生勇敢逐夢，讓儀隊能無憂地征戰比賽並至偏鄉服務，而今再續贊助計畫，李靜芳欣慰的說，巨城讓年輕學子們懂得惜福、提升自信，在感恩與良善的循環中成長。

李靜芳指出，巨城開幕至今，攜手各界舉辦超過2800場各式活動，超過250個單位受惠，全台首創BBC三合院公益空間，橫跨青銀世代透過課程講座、活動交流，協助樂齡長者實踐不老精神。

獨有的Big Fresh Mart每年盛大舉辦野餐音樂節、縣市農產展售、全國更生人與馨生人展售會，為青創小農、藝術表演者與弱勢團體創新公益商機，促進社會共榮屢獲國內外CSR大獎肯定。

巨城邁向10年之際再獻新猷，先獲「遠見CSR幸福企業楷模」殊榮，再囊括「AREA亞洲企業社會責任獎」與「健康衛生推廣與綠色領導雙獎」，蟬聯「HR ASIA亞洲最佳企業雇主獎」、「天下永續公民小巨人獎」，並以打造全齡共好健康促進平台方案勇奪「2021 TSAA台灣永續行動獎」。

李靜芳說，從藝文教育、社會關懷到承載跨世代共同的美好文化，巨城持續整合各界資源，以空間優勢、人潮串聯及網路社群影響力，創造商城與社會公益的緊密連結，展現由內到外落實人力投資發展、實踐社會公益、推動環境永續的優質企業文化與精神，發揮全台第1公益平台的影響力。